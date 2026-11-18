AYDIN'IN Yenipazar ilçesinde yaklaşık 30 yıl boyunca belediye başkanlığı yaparak ilçenin tarihinde iz bırakan Zafer Savcı, hayatını kaybetti. Yenipazar'da 5 dönem belediye başkanlığı görevini üstlenen Savcı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Savcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Zafer Savcı'nın cenazesi dün ikindi namazını müteakip Yenipazar Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenipazar Asri Mezarlığı'na götürüldü. Savcı, ailesi, sevenleri, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.