Aydın'da bu kez kelepçe değil yüzük taktı! Adliye koridorunda başlayan aşkta mutlu son...

Aydın Adliyesi'nde memur olarak görev yapan Tolga Yaban, gönlünü polis memuru Beyza Calhan'a kaptırdı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çift, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün, Yaban ve Calhan ailelerinin ve yakınlarının yanı sıra emniyet ve adliye personelini de buluşturdu.