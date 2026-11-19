İzmir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var! Meğer hayatını kaybeden uzman çavuş Emre Akbay...

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralanan Samet Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.