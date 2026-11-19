Konut piyasasında fiyat artışındaki yavaşlama ekim ayında da sürdü. Türkiye genelinde yıllık artış hızı son 77 ayın en düşük seviyesine inerken, ortalama konut fiyatı 5,5 milyon TL'ye yükseldi. Gözler Ege Bölgesi'ndeki konut piyasasına çevrildi. Peki, Ege'de ev sahibi olmak ne kadar? İşte il il konut fiyatları...
KONUT FİYATLARINDA 77 AYIN EN DÜŞÜK ARTIŞI
Ekim ayında konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış yüzde 21,1'e gerileyerek son 77 ayın en düşük seviyesine indi. Enflasyondan arındırılmış konut fiyatları ise yıllık bazda yüzde 6,6 düşüş gösterdi. Böylece konut fiyatları nominal olarak artmasına rağmen reel anlamda değer kaybetmeye devam etti.
EGE'DE KONUT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı Ekim 2026 Konut Değer Raporu'na göre Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı yaklaşık 5,5 milyon TL, ortalama metrekare satış fiyatı ise 44 bin TL olarak hesaplandı. Ege Bölgesi'nde de konut fiyatları illere göre farklılık gösterirken, yıllık artış oranları ve ortalama satış rakamları dikkat çekti.
UZMANLARDAN KONUT FİYATLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN
Uzmanlar, yüksek konut kredisi faizleri, sıkı para politikası ve alternatif yatırım araçlarının getirilerinin konut talebini sınırladığını belirtti. Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, talebin zayıf seyrettiği mevcut ortamda konut fiyatlarının düşük kalmaya devam edeceğini değerlendirdi.