Haberler Ekonomi Ev alacaklara müjde! Konut fiyatlarında beklenti değişti: İşte Ege’deki fiyatlar… Ev alacaklara müjde! Konut fiyatlarında beklenti değişti: İşte Ege’deki fiyatlar… Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki yıllık artış hızı ekim ayında son 77 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ortalama konut satış fiyatı 5,5 milyon TL'ye, metrekare fiyatı ise 44 bin TL'ye ulaştı. Peki, Ege Bölgesi'nde konut fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel konut satış fiyatları ve uzmanların değerlendirmeleri... SABAH









Konut piyasasında fiyat artışındaki yavaşlama ekim ayında da sürdü. Türkiye genelinde yıllık artış hızı son 77 ayın en düşük seviyesine inerken, ortalama konut fiyatı 5,5 milyon TL'ye yükseldi. Gözler Ege Bölgesi'ndeki konut piyasasına çevrildi. Peki, Ege'de ev sahibi olmak ne kadar? İşte il il konut fiyatları...

KONUT FİYATLARINDA 77 AYIN EN DÜŞÜK ARTIŞI Ekim ayında konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış yüzde 21,1'e gerileyerek son 77 ayın en düşük seviyesine indi. Enflasyondan arındırılmış konut fiyatları ise yıllık bazda yüzde 6,6 düşüş gösterdi. Böylece konut fiyatları nominal olarak artmasına rağmen reel anlamda değer kaybetmeye devam etti.