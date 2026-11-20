AYDIN'IN İncirliova ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Evin Şirip, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda meydana geldi. G.Ç. yönetimindeki otomobil, Evin Şirip'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç kız ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Düğünlerde solist olarak sahne aldığı öğrenilen genç kızın ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Kazanın ardından gözaltına alınan 22 yaşındaki kadın sürücü G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.