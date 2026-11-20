BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz halen sürüyor" dedi.
'MİLLETİN ARKASINDAYIZ'
"GÜNCEL meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Bizi birbirimize düşürmeye, aramıza fitne sokmaya heveslenenlere karşı her an her saniye uyanık olacağız. AK Kadrolar olarak en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir. En güçlü dayanağımız kardeşlik hukukumuzdur. İlçe yönetim kurulu üyemizden Cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiçbir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz. Biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik, milletin arasındayız, oradan da kimse bizi koparamaz" dedi. Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece takoz koyanlar milletin vicdanında mahkum olacaktır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Değerlendirmelerimiz halen sürüyor" diye konuştu.
PARTİ ROZETLERİNİ TAKTI
BAŞKAN Erdoğan, konuşmasının ardından partiye yeni katılan 9 belediye başkanı ve başkanvekiline parti rozetlerini taktı. AK Parti'ye katılan isimler arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ve Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran gibi kadın yöneticiler de yer aldı. Son dönemdeki transferler, AK Parti'ye geçen kadın başkanları gündeme getirdi. Aydın, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Antalya, Şırnak, İstanbul ve Çanakkale'de farklı siyasi partilerden seçilen kadın başkanların AK Parti saflarına katılmasıyla birlikte AK Parti'ye geçen kadın belediye başkanlarının sayısı 10'a yükseldi.
İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN KADIN BELEDİYE BAŞKANLARI:
- Zeynep Çelik (Çanakkale / Yenice - Kalkım Belde Belediye Başkanı) - Özlem Çerçioğlu (Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı) - Yasemin Fazlaca (Yalova / Altınova İlçe Belediye Başkanı) - Özlem Vural Gürzel (İstanbul / Beykoz Belediye Başkanvekili) - Burcu Köksal (Afyonkarahisar İl Belediye Başkanı) - Türkan Kayır (Şırnak / İdil İlçe Belediye Başkanı) - Saniye Bora Fıçı (İzmir / Foça İlçe Belediye Başkanı) - Candan Yüceer (Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı) - Büşra Özdemir (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili) - Saniye Caran (Antalya / Korkuteli İlçe Belediye Başkanı