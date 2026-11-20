BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz halen sürüyor" dedi.

'MİLLETİN ARKASINDAYIZ'

"GÜNCEL meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Bizi birbirimize düşürmeye, aramıza fitne sokmaya heveslenenlere karşı her an her saniye uyanık olacağız. AK Kadrolar olarak en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir. En güçlü dayanağımız kardeşlik hukukumuzdur. İlçe yönetim kurulu üyemizden Cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiçbir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz. Biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik, milletin arasındayız, oradan da kimse bizi koparamaz" dedi. Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece takoz koyanlar milletin vicdanında mahkum olacaktır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Değerlendirmelerimiz halen sürüyor" diye konuştu.