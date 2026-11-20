DENKLİĞİ BULUNMUYOR İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 14 sayfalık gerekçeli kararında, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinde gerçekleştiği saptanan mevzuat ihlalleri ve usulsüzlükler ayrıntılı olarak raporlaştırılmıştı. Mahkeme kararında öncelikle, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi 'nin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınmadığı, GAÜ'nün tanınırlığının ancak 1993'te kabul edildiği ve 1991-1992 yıllarındaki YÖK yazılarında da denkliğin bulunmadığı vurgulandı. Bunun yanı sıra Fakülte Yönetim Kurulu'nun ilan ettiği kontenjanların ilan yapılmaksızın değiştirildiği, 3. ve 4. sınıf kontenjanlarının sıfırlanarak 2. sınıfa aktarıldığı ve toplam kontenjanın yetkisiz bir şekilde 55'ten 80'e çıkarıldığı saptandı. Yönetmeliğe göre yurt dışı üniversitelere ayrılan kontenjan en fazla 3 kişi olması gerekirken, İngilizce İşletme 2. sınıf için 48 öğrencinin kabul edilmesi mahkeme tarafından "açık ve bariz mevzuat ihlali" olarak nitelendirildi. Ayrıca yatay geçişte zorunlu olan not başarı sıralamasının yapılmadığı, İmamoğlu'nun not ortalaması 2,50 iken başvuran diğer öğrencilerin ortalamalarının 2,75 ile 3,54 arasında bulunduğu ve sıralama yapılsaydı dahi İmamoğlu'nun kontenjan dışında kalacağı tespit edildi.

DİPLOMASI HUKUKEN YOK

İdare mahkemesi gerekçeli kararında, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararlarına atıfta bulunarak açık hataya ve idari usulsüzlüğe dayanan idari işlemlerin zaman aşımına veya süreye bağlı olmaksızın her zaman geri alınabileceğini belirtmişti. Danıştay 8. Dairesi'nin temyiz itirazını reddetmesiyle birlikte, İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptali kararı üzerindeki yargı denetimi tamamlandı ve karar hukuken kesinleşmiş oldu. Böylece İmamoğlu'nun yatay geçiş işlemi, öğrencilik kaydı ve lisans diploması üzerindeki iptal kararı nihai hukuki statüsüne kavuştu.

"ONLAR CHP'NİN TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇTİ"

CHP'NİN kurultay ceza davası kapsamında önceki gün kararlar açıklandı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasının yanı sıra siyasi yasak kararı da çıktı. Mahkeme kararlarını değerlendiren CHP'li kurmaylar, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli kurultaydaki söz konusu faaliyetleri sebebiyle parti tarihinde kapanmaz bir yara açtıklarını vurguladı. Dava kapsamındaki hapis ve siyasi yasak kararlarını "malumun ilanı" olarak değerlendiren kurmaylar, "İtirafçıların beyanları aslında tüm tabloyu gözler önüne sermişti. Bu arkadaşlarımız maalesef CHP'de 10 büyüklüğünde deprem meydana getirdiler. CHP tarihine kara bir leke olarak geçtiler. Bizi butlan olarak tanımlıyorlar ama işlerine gelmeyen bir nokta var, şu an butlan pozisyonuna düşen maalesef kendileri" yorumunu yaptı.