AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde 46 yaşındaki aşçı Bülent Ocak, dağlık alanda sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Küçükbaş hayvanlarını çakal saldırılarından korumak için araziye çıkan Ocak'ın ölümüyle ilgili yanında bulunan kuzeni M.Y. gözaltına alındı. Olay, Çallı Mahallesi'ndeki dağlık alanda gece saatlerinde meydana geldi. Bölgede hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADLİ TIP AYDINLATACAK

YAPILAN kontrolde, Bülent Ocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aşçılık yaptığı öğrenilen Ocak'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Koçarlı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tüfekten çıkan saçmaların hangi uzaklıktan atıldığı ve ölümün ne şekilde gerçekleştiği gibi soruların yanıtlarının adli tıp raporunda netleşeceği ifade edildi.