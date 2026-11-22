Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Selvi Kaya, yakınlarının ihbarı üzerine evine giren ekipler tarafından ölü bulundu. Yaşlı kadının ellerinin ve çenesinin bağlı olması şüphe uyandırırken, ölüm nedeni araştırılıyor. Edinilen bilgilere göre olay, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 616/1 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Selvi Kaya'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Selvi Kaya'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süre önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Kaya'nın ellerinin ve çenesinin bağlı olması, olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesine neden oldu. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Selvi Kaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının ölümünün sebebinin saptanması ve varsa olaya ilişkin zanlıların tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.