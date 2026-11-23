Aydın'da ulaşım ve turizm potansiyelini artıracak Aydın Çıldır Havalimanı projesinde kritik bir aşama geride bırakıldı. Altyapı inşaatı ihalesinin tamamlanmasıyla birlikte, havalimanının hizmete giriş takvimi de kesinleşti. Yapılan planlamaya göre, inşaat ve altyapı çalışmalarının 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak havalimanının sivil yolcu taşımacılığına açılması hedefleniyor.

"ANKARA'NIN GÜCÜNÜ AYDIN'IN ENERJİSİYLE BULUŞTURUYORUZ"

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projenin kentin geleceğine önemli bir değer katacağını vurguladı. İhale sürecinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çerçioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Aydınımızın geleceğine değer katacak Aydın Çıldır Havalimanı Projesi Altyapı İnşaatı ihalesi, 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmak üzere yapıldı. Yeni havalimanı projesine verdikleri destek ve ihale sürecinin tamamlanmasındaki katkılarından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Ankara'nın gücünü Aydın'ın enerjisiyle buluşturarak şehrimize değer katmaya, hemşehrilerimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." Tamamlandığında bölgedeki ticari ve turistik hareketliliğe ivme kazandırması beklenen havalimanında, ihale sürecinin ardından saha çalışmalarının hız kazanması öngörülüyor.