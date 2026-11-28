Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine çalışma başlattı.
AKILALMAZ OLAYDA 4 TUTUKLAMA
Bu kapsamda S.A. (15), K.V. (15), M.K. (15), E.Ş. (16), M.T. (16) ve H.Y. (18) polislerce gözaltına alındı.
2 ÇOCUK ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adli süreçteki H.Y, K.V, S.A. ve M.K. tutuklandı, diğer 2 adli süreçteki çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.