Aydın'da bir fabrikanın servis taşımacılığı ihalesini almasının ardından tehdit edildiği öne sürülen servisçi Birol Ünal, silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurularak yaralanan servisçi hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Mehmet H. polise teslim oldu.Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Marmara Caddesi ile 715 Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Servis taşımacılığı yapan Birol Ünal, park halindeki aracına gitmek üzere yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir araçtan silahla ateş açıldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Ünal, silahtan çıkan kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar ise olayın ardından araçla hızla bölgeden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Birol Ünal'ı ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı servisçi, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırının arkasında ihale anlaşmazlığı olduğu öğrenilirken Ünal'ın bir fabrikanın servis taşımacılığı ihalesini kazanmasının ardından tehditler aldığı ileri sürüldü. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Mehmet H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin iş yerine giden ekipler, Mehmet H.'nin kendi rızasıyla teslim olması üzerine gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.