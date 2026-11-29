UŞAK'TA yaşanan feci kaza, geride yürek burkan bir hikaye bıraktı. Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada, astsubay Mehmet Bulanmaz (27) yönetimindeki 06 AJ 0643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir işletmenin bahçe duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.
MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ
SAĞLIK ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet Bulanmaz, eşi polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (27) ile kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 37 yaşındaki B.K. ile 4 yaşındaki A.M.K. ise ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.
DAVETİYE YÜREKLERİ DAĞLADI
KAZANIN en acı ayrıntısı ise genç çiftin geride bıraktığı düğün davetiyesi oldu. Hatay'da görev yapan Astsubay Mehmet Bulanmaz ile polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz'ın henüz üç ay önce hayatlarını birleştirdiği öğrenildi. Çiftin düğün davetiyesinde, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kına gecesi, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü ise Erzurum'da düğün töreni düzenleneceği bilgisi yer aldı. Birlikte yeni bir hayat kurmak için düğün hazırlıkları yapan, sevdiklerini mutluluklarına ortak olmaya davet eden genç çiftin yaşamı, trafik kazasıyla son buldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.