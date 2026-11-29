Haberler Uşak Düğünden geriye acı hatıraları kaldı Düğünden geriye acı hatıraları kaldı Uşak’ta kontrolden çıkan otomobilin iş yerinin bahçe duvarına çarptığı kazada astsubay Mehmet Bulanmaz, polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz ve kayınvalidesi Lale Sağsöz (62) hayatını kaybetti. Henüz 3 ay önce Erzurum’da düğün yaparak hayatlarını birleştiren genç çiftten geriye üç ay önce sosyal medyadan paylaşılan düğün davetiyesi kaldı KAZIM YÖRÜKCE









UŞAK'TA yaşanan feci kaza, geride yürek burkan bir hikaye bıraktı. Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada, astsubay Mehmet Bulanmaz (27) yönetimindeki 06 AJ 0643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir işletmenin bahçe duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

SAĞLIK ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet Bulanmaz, eşi polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (27) ile kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 37 yaşındaki B.K. ile 4 yaşındaki A.M.K. ise ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.