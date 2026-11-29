POLİSLER OYUNA GELMEDİ

Ayrıca, polis ekiplerinin gürültü ihbarı üzerine eve gittikleri sırada Asiye Karagöz'ün baygınlık numarası yaptığı kaydedildi. Cani kadın, yaşananlardan haberdar olmadığını söylerken, Muhammet Balcı ve sevgilisi Bilge Küçükaycan ise uyuyormuş gibi davrandı. Polis ekipleri cinayet faillerinin bu tuzağına düşmedi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Asiye Karagöz, Muhammet Balcı ve Balcı, ve Bilge Küçükaycan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KARAGÖZ'DEN KALAN MİRAS PAYLAŞILACAKTI

CINAYETI savcılıktaki ifadelerinde itiraf eden Karagöz, Balcı ve sevgilisi Küçükaycan, yaptıkları planı daha sonra uygulayacaklarını söyledi. Talihsiz adamı habersizce eve geldiği için öldürdüklerini söyleyen caniler, kendisinden kalan mal varlığını da paylaşacaklarını itiraf ettiler.