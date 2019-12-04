Balıkesir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle birlikte yılın ilk kar yağışı yüksek ilçelerde başladı. Mevsimin ilk kar yağışı esnasında vatandaşlar çektikleri özçekimleri sosyal medyada paylaştı.
Dursunbey, Kepsut ve Bigadiç'e bağlı kırsal mahallelerde başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.
Balıkesir’e mevsimin ilk karı yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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