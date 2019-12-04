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’e mevsimin ilk karı yağdı

Balıkesir’e mevsimin ilk karı yağdı

04.12.2019, 15:20

’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle birlikte yılın ilk yağışı yüksek ilçelerde başladı. Mevsimin ilk kar yağışı esnasında vatandaşlar çektikleri özçekimleri sosyal medyada paylaştı.

Dursunbey, Kepsut ve Bigadiç'e bağlı kırsal mahallelerde başlayan yağışı vatandaşları sevindirdi.

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