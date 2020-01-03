  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Balıkesir > Balıkesir'de aldatan eşinden böyle intikam aldı!

'de aldatan eşinden böyle intikam aldı!

Balıkesir'de aldatan eşinden böyle intikam aldı!

03.01.2020, 09:33

'in Edremit ilçesinde R.D. isimli kadın, kendisini aldatan eşinin kıyafetlerini ateşe verdi. Kıyafetleri yakarken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan, R.D., "Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de aldatan eşinden böyle intikam aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN