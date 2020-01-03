Balıkesir'de aldatan eşinden böyle intikam aldı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde R.D. isimli kadın, kendisini aldatan eşinin kıyafetlerini ateşe verdi. Kıyafetleri yakarken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan, R.D., "Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım" dedi.