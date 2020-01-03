  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Balıkesir > Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 8 milyon liralık ikramiye Bandırma'ya çıktı

İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 8 milyon liralık ikramiye Bandırma'ya çıktı

Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 8 milyon liralık ikramiye Bandırma'ya çıktı

03.01.2020, 15:15

İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 8 milyon liralık ikramiye isabet eden biletin 'in Bandırma ilçesinde seyyar bayi tarafından satıldığı ortaya çıktı.

Seyyar bayi Necmi Poyrazoğlu'nun eski Belediye binası önünde sattığı '9976216' numaralı bilete 8 milyon lira ikramiye isabet etti. Her yıl sattığı biletlere ufak da olsa ikramiyelerin çıktığını belirten Poyrazoğlu, 8 milyon liralık ikramiyenin Bandırma'ya çıkmış olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Biletin sahibini merak ettiğini dile getiren Poyrazoğlu, "Kazanan kişi ileride ismini açıklarsa hep birlikte öğreniriz. Özellikle de 8 milyonluk ikramiye sahibinin Bandırmalı olması bizi son derece sevindirmiş olacak, bekleyip hep birlikte göreceğiz" dedi.

DHA

Milli Piyango sıralı tam liste açıklandı! Mili Piyango sonuç sorgulama... Milli Piyango yılbaşı amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango çekiliş sonucu bilet sorgulama! 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için tıklayın

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 8 milyon liralık ikramiye Bandırma'ya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN