2020 Milli Piyango yılbaşı amorti numaraları belli oldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği amorti rakamları açıklandı. Yılbaşı amorti rakamları kaç? İşte Milli Piyango yılbaşı amorti rakamları...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği yılbaşı amorti rakamları belli oldu. Yılbaşında merakla beklenen amorti rakamları kaç oldu? İşte merakla beklenen rakamlar..

YILBAŞI AMORTİ RAKAMLARI KAÇ?

Milli Piyango yılbaşı amorti rakamları 4 ve 8 olarak belirlendi.



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MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.