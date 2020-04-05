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Haberler Balıkesir Eski vekil Sönmez korona kurbanı

Eski vekil Sönmez korona kurbanı

Eski vekil Sönmez korona kurbanı
Giriş Tarihi: 5.4.2020
Balıkesir'de korona virüs tedavisine alınan 18'inci dönem İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez (72), hayatını kaybetti. CHP Balıkesir 26'ncı dönem Milletvekili Mehmet Tüm, haberi sosyal medyadan duyururken, "Değerli abimiz Kenan Sönmez'i kaybettik. Işıklar içinde uyu Kenan ağabey" mesajını paylaştı. Akçay'da iş yeri olan, Edremit Merkez İlçe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurucu başkanlığını da üstlenen Sönmez 10 gün önce Edremit'ten Balıkesir'e sevk edilmişti.

■ SUAT SALGIN
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