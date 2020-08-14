Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahsın evinde tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle Edremit KOM Grup Amirliği tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan arama sonucunda, doksan adet tarihi eser sikke, bir adet tarihi eser ok ucu ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.
IHACumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! İzmir ve Manisa'da... Bagajdan bakın ne çıktı? Jandarmanın takibiyle yakalandılar
Tarihi eserler ile yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.