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Haberler Balıkesir Tarihi eserler ile yakalandı

Tarihi eserler ile yakalandı

'de bir şahsın evinde kaçakçılığı şüphesiyle arama yapıldı. Aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, şüpheli hakkında gerekli başlanıldı.

Tarihi eserler ile yakalandı

14.08.2020, 17:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,17:33

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahsın evinde tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle Edremit KOM Grup Amirliği tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan arama sonucunda, doksan adet tarihi eser sikke, bir adet tarihi eser ok ucu ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.

IHA

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