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Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! ve 'da...

Kültür ve Turizm Bakanı , ve 'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla 65 bin adet eserin ait olduğu topraklarda kaldığını belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! İzmir ve Manisa'da...

14.08.2020, 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,10:32

Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı.



Operasyonu yürüten, İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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