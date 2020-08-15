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Haberler Balıkesir Bu çocukları yaşatın!

Bu çocukları yaşatın!

Lösemi hastası Cafer, yaşama tutunabilmek için trombosit ve sonrasında ilik bağışı bekliyor.

Bu çocukları yaşatın!
Giriş Tarihi: 15.8.2020

İzmir'in Çeşme ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf kanseri teşhisi konulan 11 yaşındaki Cafer Tunahan Gençoğlu, ilik nakliyle yaşama tutunmayı bekliyor. Baba Muhittin Gençoğlu, "Bizden kan örnekleri alındı, onun sonuçları çıkacak. Sonra da Allah'ın izniyle yoğun bakımdan çıkarsa, ilik nakil arayışına başlayacağız. Şu an 0 rH negatif kan grubundan trombosit ihtiyacımız oluyor. Doktorlar yoğun bakımda da kemoterapiye devam ediyor. Kan değerleri düzelirse tedavi devam edecek" dedi.



BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde, kalp büyümesi ve kalp kaslarında süngerleşme teşhisi konulan Ulus Umut da (3), kalp nakli bekliyor. Dilek Umut, "Doktorlar, Ulus'un ilaçlarla daha fazla idare edemeyeceğini söyledi. Ulus'un tek umudu organ bağışı. Organ bağışı günah ya da kötü bir şey değil. Lütfen organ bağışı yapılsın. 4 yıl önce 8 yaşındaki oğlumu kaybettim, Ulus'u da kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

SUAT SALGIN

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