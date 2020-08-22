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Haberler Balıkesir Trenin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Trenin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

'de trenin çarptığı 49 yaşındaki hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tuna, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trenin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

22.08.2020, 17:29 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,17:33

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trenin çarptığı bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Bandırma 'nın Doğruca Mahallesi'nde tren yolundan yaya olarak geçmeye çalışan Cavit Tuna'ya (49), lokomotif çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine götürülen Tuna, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

IHA

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