Trenin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trenin çarptığı bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bandırma 'nın Doğruca Mahallesi'nde tren yolundan yaya olarak geçmeye çalışan Cavit Tuna'ya (49), lokomotif çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine götürülen Tuna, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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