Haberler Balıkesir Trenin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Trenin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Balıkesir'de trenin çarptığı 49 yaşındaki Cavit Tuna hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tuna, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.