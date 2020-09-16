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Bandırma'da denetim

Bandırma'da ilçe pazarında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Çarşamba günleri kurulan semt pazarında esnafın ve vatandaşların maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uyup uymadıkları denetlendi.

Balıkesir Bandırma'da denetim

16.09.2020, 16:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020,16:11

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve İlçe Belediye Başkanı Çarşamba Pazarı'nda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Bandırma'da Kapalı Pazar ve Yaşam Alanı'nda Çarşamba günleri kurulan semt pazarında esnafın ve vatandaşların maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uyup uymadıkları denetlendi. Kaymakam Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı ve İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran'ın katıldığı şok denetimlerde pazar yerinde bulunan pazarcı esnafının ve vatandaşların maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadıkları gözlemlendi.

Kurallara riayet etmeyen vatandaşların uyarıldığı, kurallara uyanların ise tebrik edildiği denetimlerde pazar yeri girişinde ateş ölçer cihazı ve dezenfektan sıvısı bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.

İHA

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