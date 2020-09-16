Otopsi raporu kan dondurmuştu! Pınar Gültekin cinayetinde elbise ve anahtarlık detayı

Muğla'nın Ula ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir soruşturmanın yürütüldüğü Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir dilekçe verdi.

Epözdemir dilekçesinde, soruşturma dosyasında verilen kısıtlama kararından dolayı toplanan delillerin içeriğine ulaşma ve inceleme yetkisinin olmadığını, ancak HTS Analiz raporunun bir suretini incelediklerini kaydetti. Bu raporda şüphelinin kullandığı 0530 303 .. .. numaralı GSM hattına ait 1 Mayıs 2020 ve 20 Temmuz 2020 saat 23:59 tarihleri arasında yapılan görüşme kayıtlarının incelendiğinin belirtildiğini kaydetti.

O SAATTEN SONRA GÖRÜŞME YAPTI MI?



Dilekçede, raporun 21 ve devamı sayfalarında yalnızca olay günü yaptığı görüşme bilgilerinin grafik üzerinde ve tabloda gösterildiği, en son Pınar'dan bir daha haber alınamayan 16 Temmuz 2020 günü 23:05'de E.K. ile yaptığı 22 saniyelik konuşmadan sonrasına ilişkin herhangi bir dökümün kendilerine ulaşmadığı belirtildi.

Şüphelinin hattına ilişkin 16 Temmuz saat 23:05 sonrasında HTS kayıtları ve analiz raporunun kendilerine teslim edilmesi istendi. Mevcut değil ise de şüphelinin o tarih ve saatten sonra aynı hattı kullanıp kullanmadığı, kullandı ise de o saatten sonrasına ilişkin HTS kayırlarının, iletişim kaydı ve baz bilgilerinin, olay günü kayıtlarını gösteren tabloda olduğu şekilde dökümünü talep etti.

KIYAFET VE ANAHTAR DETAYI



Dilekçede, olaydan önce Pınar'ın kardeşi Sibel ile görüntülü olarak konuştuğu, bu görüşme esnasında Pınar'ın üzerinde olan elbisenin daha sonra maktulün evinde bulunduğu, aynı zamanda Pınar'a ait olan evin anahtarını da yine Pınar'ın evindeki masada olması manidar ve düşündürücü olduğu kaydedildi.

Bu durumun Pınar'ın telefonunu üç parçaya ayıran, başka yerden baz sinyali vermesi için telefonu götüren şüphelinin, yine cinayet sonrasında Gültekin'in elbisesini değiştirmek, delilleri gizlemek için eve gelip kıyafeti değiştirdiğine ve anahtarı oraya bıraktığına dair şüphe uyandırdığı belirtildi.

Dilekçede, Pınar'ın kız kardeşi Sibel Gültekin il görüştüğünde üzerinde olan kıyafetin çıkarılmış olmasının, evin anahtarlarını ve bu elbisenin maktule ait evin içinde olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİ TESPİTİNİ İSTEDİ



Dilekçede, "Pınar'ın olay günü üzerinde olan, son kamera kaydında görünen kıyafetin maktulün evinde bulunduğu, şüphelinin algı yaratmak amacıyla Pınar'ın evine gelerek elbisesini eve bırakmış olması kuvvetle muhtemeldir. Maktulün anahtarı da masanın üzerinde bulunmuştur.

Olay yerine evi aramaya gelen Jandarma ve kolluğun maktulün komşusu olan ev sahibinin anahtarıyla Pınar'a ait eve girmiştir. Bu durum son derece manidar ve düşündürücü olup şüphelinin delilleri gözlediğini, tahrip ettiğini, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığını göstermektedir. Bu hususun tespiti için maktulün evinin yakınlarındaki MOBESE kayıtlarının tanzim edilmesi gerekmektedir" denildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ

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