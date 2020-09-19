Balıkesir'de silah operasyonu

Balıkesir'de polisin şehir merkezi ve Sındırgı ilçesinde yaptığı operasyonda 2 silah ve bu silahlara ait 48 fişek ele geçirdi.
Polis, il merkezinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek, Sındırgı İlçesinde, 1 pompalı tüfek 17 fişek ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.
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