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Balıkesir'de silah operasyonu

Balıkesir'de polis silah operasyonu yaptı. Sındırgı ilçesinde yapılan operasyon kapsamında, 2 silah ve bu silahlara ait 48 fişek ele geçirildi.

19.09.2020, 16:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,16:24