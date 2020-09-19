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Haberler Balıkesir Balıkesir'de silah operasyonu

'de operasyonu

'de polis operasyonu yaptı. Sındırgı ilçesinde yapılan operasyon kapsamında, 2 silah ve bu silahlara ait 48 fişek ele geçirildi.

Balıkesir'de silah operasyonu

19.09.2020, 16:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,16:24

Balıkesir'de polisin şehir merkezi ve Sındırgı ilçesinde yaptığı operasyonda 2 silah ve bu silahlara ait 48 fişek ele geçirdi.

Polis, il merkezinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek, Sındırgı İlçesinde, 1 pompalı tüfek 17 fişek ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.

İHA

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