Gülistan Doku dosyasında şok çıkış: İntihar etmedi!

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor...
Gülistan Doku'nun yakın arkadaşının Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı.
"İNTİHAR ETMEDİ"
Gülistan'ın yakın arkadaşı ifadesinde, "İntihar etmediğinden eminim. Aramızda intiharı en son düşünecek kişi Gülistan'dı. İntihar ettiğini düşünmüyorum. Zaten intihar etse cansız bedeni bulunurdu." dedi.
"GÜLİSTAN AKLI BAŞINDA BİRİSİYDİ"
Gülistan Doku ile birlikte çalıştıkları kafede yaşadığı bazı olayları da anlatan tanık, "Kendisine zarar verir diye ilaç bile içmezdi. Gülistan aklı başında birisiydi. Kendisine zarar vereceğini düşündüğü için ilaç içmeyen bir kızın intihar etmesi de mümkün değildir.
Bu nedenle intihar ettiğini düşünmüyorum. Ben Gülistan'ın hamile olup olmadığını bilmiyorum. Bilinçli ve aklı başında bir kız. Hatta aramızda intiharı en son düşünecek kişi Gülistan'dı. Son günlerde ise zaman zaman moralinin bozuk olduğunu hatta renginin yüzünün soluk olduğunu görüyorum." dedi.
SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında son olarak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklanmıştı.