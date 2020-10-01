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Bandırma'da son dönemin en büyük

'in Bandırma ilçesinde, ekipleri, son dönemdeki en büyük fuhuş operasyonuna imza attı. Soruşturma kapsamında fuhşa karışan 50 kişi ve 16 mağdur tespit edilerek ifadeleri alındı.

Bandırma'da son dönemin en büyük fuhuş operasyonu

01.10.2020, 15:40

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uzun süreli yapmış oldukları araştırmalar sonucunda Bandırma'da fuhuş şebekesi olduğu tespit edildi. Yapılan teknik çalışmalar neticesinde M.C. (35), N.U. (32), M.A. (51) ve S.K. (62) isimli 4 şüpheli fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu kişilerden ikisinin Konyalı E. ve Bandırmalı N. gibi kod isimleri kullandıkları anlaşıldı.

Eş zamanlı olarak Bandırma'nın çeşitli mahallelerindeki 7 evde ve birleşme yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda elektronik materyale, fuhuştan elde edilen paralara ve cinsel içerikli malzemelere el konuldu. Soruşturma kapsamında fuhşa karışan 50 kişi ve 16 mağdur tespit edilerek ifadeleri alındı. Yapılan işlemlerin ardından klasörler dolusu dosya ile adlî makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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