CHP’li Elman karısına yaklaşamayacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ahmet Elman (45) hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Elman'ın (42), tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildi. Edremit Belediyesi'nin CHP'li Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, dün boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Elman'ın yaşadığı Sarıkız Mahallesi, 211 Sokak'taki evine gitti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Hatice Elman, kendisini tehdit edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü Ahmet Elman için uzaklaştırma talep etti. Polis, Başkan Yardımcısı Ahmet Elman'a uzaklaştırma kararını tebliğ ederken, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Elman'ın üzerine kayıtlı av tüfeği ve ruhsatlı tabancası da geçici süre ile muhafaza altına alındı.



BU DA AİLE BOYU UZAKLAŞTIRMA

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde boşandığı eşi Serdar Kıyançiçek hakkında uzaklaştırma kararı çıkaran Sevim Bozal, sosyal medya paylaşımı nedeniyle aldığı öfke kontrol terapisi cezasının ardından, 3 ay uzaklaştırma cezası da aldı. Hakaret ve tehdit iddiasıyla, İzmir 1. Aile Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda Sevim Bozal ile birlikte annesi Kadriye, babası Erol ve kardeşi Emre Bozal'a da aynı ceza verildi. Öte yandan iki tarafın da yakınları, asıl cezalandırılanın, çiftin küçük çocuklarının olduğunu ve bu çekişmeli kavgaya bir an önce son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

■ SUAT SALGIN ■ FATİH ŞENDİL