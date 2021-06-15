FETÖ’cü Özel Harekat polislerine operasyon

2006 ile 2014 yılları arısında Balıkesir Polis Okulu'ndan mezun olmuş Özel Harekat polisleri, Antalya, Aydın, Ardahan, Adana, Bursa, Trabzon, Tokat, Tunceli, Tekirdağ, Mardin, Malatya, İzmir, Iğdır, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Karabük, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Van, Denizli, Erzurum, Erzincan, Hatay, Gaziantep, Ankara, Amasya, Gümüşhane, İstanbul illerinde yine Özel Harekat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamları ile ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 polisin daha yakalanma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL