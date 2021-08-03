  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Son dakika: Balıkesir'de orman yangını

Son dakika: Balıkesir'de orman yangını

Son dakika haberi....Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Son dakika: Balıkesir'de orman yangını

03.08.2021, 17:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 17:58

Balıkesir'in Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Manisa'nın akciğerlerine kameralı önlem Köyceğiz’de 2 mahalle boşaltılıyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Balıkesir'de orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.