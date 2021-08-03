Son dakika: Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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