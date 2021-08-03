Son dakika: Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Manisa'nın akciğerlerine kameralı önlem Köyceğiz’de 2 mahalle boşaltılıyor
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