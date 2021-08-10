Balıkesir’de kaza ‘geliyorum’ dedi

ZONGULDAK'TAN İzmir'e seyir halindeyken, Balıkesir'de girdiği virajı alamayarak takla atan yolcu otobüsünde 15 kişi hayatını kaybetmişti. Uzmanlar katliam gibi kazanan olduğu yerde incelemelerde bulundu.

AŞIRI HIZLI GİDİYORMUŞ

YOL Güvenliği Uzmanı Utku Uzunoğlu ilk belirlemelere göre, kazanın nedeninin şoförün aşırı hız yapması olduğunu, çok sayıda ölüm olmasının da yolcuların birçoğunun emniyet kemeri takmaması olduğunu tespit ettikleri söyledi. Yol güvenliği uzmanı Utku Uzunoğlu'nun olay yerindeki ilk tespitleri şöyle oldu: "Otobüsün saatte 95 km hızla hareket ettiği bilgisi var.

YOL Güvenliği Uzmanı Utku Uzunoğlu

Otobüsün bulunduğu bölgedeki hız sınırı 90 km. Zaten otobüs viraja gelmeden hemen öncede 50 km hız sınırı levhası da var. Yani net bir şekilde şoför aşırı hızlı. Bir gerisinde lastik izinden bahsediliyor. Bu lastik izi aslında fren izi mi yoksa otobüsün viraja girdiğinde lastiklerin savrulma izi mi buna bakmak lazım. Ancak her iki durumda da otobüsün aşrı hızla gittiğini söyleyebiliriz" dedi.

ŞOFÖR UYUMUŞ OLABİLİR

SAĞ kalan yolcuların şoförün uyuduğu yönünde ifade verdiğinin de altını çizen Uzunoğlu, "Kaza 04.40'da meydana gelmiş. Yani insanların biyolojik olarak uyku istediği saattir. Şoför bir önceki gün dinlenmediyse o saatte sürücü muhtemelen dalmıştır. Lastik izleri de bunu doğrular gibi duruyor" diye konuştu.

EMNİYET KEMERLERİ YOKTU

UZUNOĞLU sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok kişi ölmesinin nedeni yolcuların emniyet kemerini takmamış olması. Uçaktaki gibi otobüste de muavin gelip zorla takılmasını sağlamalıdır." Öte yandan hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

ABLASI GİBİ DOKTOR OLACAKTI

KAZADA hayatını kaybeden tüm vatandaşların ocağına kor düşerken her biri farklı bir hayat hikayesi barındırıyor. Bunlardan birisi de ablası İlke Toker gibi doktor olmak için yıllarca emek veren 24 yaşındaki Bilge Toker'di. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Bilge Toker, bu yıl mezun olup, gelecek sene de doktor olarak atanabilmenin hayalini kuruyordu. Toker'in cenazesi memleketi Ayvalık'ta Saatli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GURBETCİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ

FRANSA'DAN tatil için gelen Sevim Kızılırmak ve iki çocuğu Dikili'ye gelirken feci kazada can verdiler. Yakınları tarafından cenazeleri alınan anne ve Ozan Ahmet Kızılırmak ve Melissa Kızılırmak gözyaşları içinde memleketleri olan Kocaeli'de toprağa verildi.

EMEKLİ ÖĞRETMEN

KAZANIN kurbanlarından birisi de eğitimci olan 66 yaşındaki Ahmet Yağlıdere'ydi. Yağlıdere 5 yıl önce İzmit Atatürk Ortaokulu'ndan emekli oldu. Emekli öğretmen, kaza esnasında kendisi gibi öğretmen olan kızı Merve Yağlıdere(22) ile birlikte Ayvalık'ta tatile gittikleri öğrenildi. Kazada yaralanan Merve Yağlıdere'nin Kocaeli'ye getirildiği SEKA Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

KARI KOCA CAN VERDİLER

OTOBÜSE İzmit'ten binen Ahmet Işıklar ve eşi Nilay Işıklar da, feci kazanın kurbanlarından. Ahmet Işıklar, eşi Nilay Hanım ile birlikte Ören'de oturan kız kardeşi Mine Işıklar'ın ziyareti için yola çıkmışlardı. 25 yıllık evli olan Işıklar çiftinin cenazelerini kız kardeşi Mine Işıklar teşhis etmek zorunda kaldı.

50 YILLIK HAYAT ARKADAŞLARINI KAZA AYIRDI

ZONGULDAK merkezden katliam otobüsüne binen 5 kişiden ikisi Cengiz ile Hatice Çelikörs çiftiydi. TTK Kozlu Müessesesi'nde topograf olarak çalıştıktan sonra emekli olan 77 yaşındaki Cengiz Çelikörs ile 70 yaşındaki Hatice Çelikörs Dikili'deki yazlıklarına gitmek üzere İzmir'e doğru yola çıktılar. Korkunç kazada Cengiz Çelikörs ağır yaralanırken 50 yıllık hayat arkadaşı Hatice Çelikörs hayatını kaybetti. Çelikörs çifti 3 çocuk sahibiydi.

CENAZEDE KAN DONDURAN İDDİA

BALIKESİR'DE meydana gelen kazada, hayatını kaybeden otobüs şoförlerinden biri olan Kerem Başol'un cenazesi memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine getirildi. Başol'un üvey ağabeyleri Serkan ve Erkan Çengelcik, kardeşlerinin seferden geldikten sonra dinlenmeden yasal olmamasına rağmen başkasının yerine zorla sefere çıkartıldığını iddia etti. Çengelcik kardeşler, yola çıktıktan sonra otobüsün arızalı olduğu yönünde Başol'un arkadaşlarına attığını öne sürdükleri mesajları da gösterdi.

İHSAN KARATAŞ