Balıkesir'de vaka sayıları katlandı

Mayıs-Haziran aylarında günlük ortalama 20 vaka sayısı görülen yerli turizmin merkezi Balıkesir'de Ağustos'un ilk haftasıyla birlikte bu rakam 200'lere yaklaştı. Türkiye'de aşılamanın en yüksek olduğu iller arasında yer alan Balıkesir'de vakaların artış nedeni olarak ise bayram tatilindeki turistlik bölgelerin nüfusunun artışı gösteriliyor.





Öte yandan, Balıkesir'de aşılama oranının yüksek olması sebebiyle ülke genelindeki aşı oranının düşük olduğu illere oranla Balıkesir'de vaka sayıları bu illere göre daha düşük seviyelerde seyrediyor. Balıkesir Valiliği tarafından artan korona virüs vakaları nedeniyle denetimler de son günlerde arttı. Kolluk kuvvetleri şehrin birçok noktasında vatandaşları korona virüsle mücadele konusunda hem uyarıyor hem bilgilendiriyor.

Ülke genelindeki artan korona virüs vakaları nedeniyle eğitime bir süre ara verilmesiyle okula gidemediklerini dile getiren Seyide Meryem Akkirma, mağdur olduğunu söyledi. Akkirma, "Korona virüse ilk başlarda çok fazla dikkat ediliyordu. Sonradan pek fazla dikkat edilmemeye başlandı ve vakalar bir anda yükselmeye başladı. Herkes maskeyi attı ve korona virüse karşı hiç kimse dikkat etmiyor. Bunun sonucunda da biz okullara gidemiyoruz, mağdur oluyoruz. Bence bütün vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor" dedi.



"AŞI OLMAK ŞART"

Balıkesir'in turizm şehri olduğunu ve yaz aylarında korona virüs vaka sayılarının ciddi derecede arttığını öne süren Hamza Çiftçi ise, Covid-19 vakalarının önüne geçebilmek için aşının şart olduğunu belirterek, "Balıkesir'de turizm açıldı. Ekonominin düzelebilmesi için turizmin zaten mecburen açılması gerekiyor. Ülkenin birçok yerinden, yurtdışından Balıkesir'e geldiler. Sonuç olarak korona virüs vakaları Balıkesir'de birken üç oldu. Bunun önüne geçebilmek için de aşı olmak gerekiyor. Çevremde çok fazla aşı olmayan insan var. Vakaların artmasında bence en büyük turizmin etkisi var. Ben aşılarımı oldum. Elimden geldiği kadar korona virüse karşı dikkat ediyorum" diye konuştu.

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