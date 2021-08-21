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Haberler Balıkesir Dursunbey'de tren otomobili biçti

Dursunbey'de tren otomobili biçti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hemzemin geçidine giren otomobili tren biçti. Feci kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Dursunbey'de tren otomobili biçti
İHA

22.08.2021, 00:18

Edinilen bilgiye göre, Durusunbey ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Kurtlar yol ayrımında, hemzemin geçidine kontrolsüz giren 10 CBT 87 plakalı otomobile yük treni çarptı.

Otomobilde bulunan ismi tespit edilemeyen kadın olay yerinde, oğlu da 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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