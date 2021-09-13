Zincirleme kazalarda 1’i çocuk 3 kişi öldü

Balıkesir'de önceki gece 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Akhisar'da ise yine 3 aracın karıştığı kazada 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Susurluk yolu üzerinde meydana gelen kazada Zehra Çolak idaresindeki otomobil, otoyolun Ortaca Mahallesi mevkisinde Sabri Serdar Karışma yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. O esnada yangın çıkan araca bakmak için kamyondan inen Sabri Serdar Karışma'ya da Ali İhsan Teceren'in kullandığı otomobil çarptı. Yola savrulan kamyon sürücüsü Karışma ile Zehra Çolak yaşamını yitirdi.





2 ARACA BİRDEN ÇARPTI

Manisa'da ise Akhisar istikametine giden Emre F. yönetimindeki 45 YY 112 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeritten gelen Mehmet Ali A'nın kullandığı 45 J 4322 plakalı otobüse, ardından da yine karşı yönden gelen Cihan E. idaresindeki 10 V 3501 plakalı otomobile çarptı.



HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada 45 YY 112 plakalı otomobilin sürücüsü Emre F. ve yolcu Berkay F. ile 45 J 4322 plakalı otobüste tek başına bulunan sürücü Mehmet Ali A. ve 10 V 3501 plakalı otomobilde bulunan sürücü Cihan E, Hava E, Beyza E. ve Güngör Emin Eren (11) yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Güngör Emin Eren yaşamını yitirdi.



■ İHSAN KARATAŞ/KENAN MOLLA