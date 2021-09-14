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Haberler Balıkesir Havada hareketli anlar! Berlin-İzmir seferini yapan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı

Havada hareketli anlar! Berlin-İzmir seferini yapan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı

Berlin’den İzmir’e giden uçağın yolcusu havada kalp krizi geçirdi. Uçak Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na acil iniş yaparken, ambulansla hastaneye kaldırılan yolcu hayatını kaybetti.

Havada hareketli anlar! Berlin-İzmir seferini yapan uçak Balıkesir’e zorunlu iniş yaptı
İHA

14.09.2021, 21:44

Edinilen bilgiye göre, Berlin'den, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na tarifeli sefer yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Türk Hava Sahasına girdiği sırada yolculardan Serpil E. rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen yolcu için pilotlar en yakın havalimanı olan Edremit ilçesindeki Koca Seyit ile irtibata geçtiler.

Acil iniş planlayan uçaktaki yolcu için 112 Ambulansı apronda hazır bekletildi. Uçağın inişinden sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi uçak içinde yaptı. Serpil E. daha sonra apronda bekleyen 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Serpil E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçak daha sonra yolcuları ile birlikte Edremit'ten son varış noktası İzmir Adnan Menderes Havalimanına gitmek için havalandı.

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