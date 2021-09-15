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Haberler Balıkesir Epilepsi krizi geçiren şoförün aracı takla attı

Epilepsi krizi geçiren şoförün aracı takla attı

Epilepsi krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Kılıç’ın kullandığı araç takla attı.

Epilepsi krizi geçiren şoförün aracı takla attı

15.9.2021

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde epilepsi krizine giren Emin Kılıç'ın kullandığı otomobil önce park halinde bulunan bir araca sonra kaldırımdaki ağaca çarparak takla attı. Kılıç ile 2 çocuğu, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gerçekleşen kazada yaralanan Kılıç ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

■ SUAT SALGIN

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