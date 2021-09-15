BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde epilepsi krizine giren Emin Kılıç'ın kullandığı otomobil önce park halinde bulunan bir araca sonra kaldırımdaki ağaca çarparak takla attı. Kılıç ile 2 çocuğu, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gerçekleşen kazada yaralanan Kılıç ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
■ SUAT SALGIN
Epilepsi krizi geçiren şoförün aracı takla attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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