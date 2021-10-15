İzmir’deki Sındırgılılar Günü’ne yoğun ilgi

İzmir'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın da katıldığı Balıkesir Sındırgı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin etkinliği yoğun ilgi ve coşku içinde geçti. Sındırgı Belediyesi Mehteran ekibi gösterisinin renk kattığı gecede 3 bin yıllık kültür ve el dokuma sanatı olan Yağcıbedir halısı açık arttırmada 6 bin TL ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın oldu. Balıkesir Sındırgı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, etkinliğe katılan katılan Yeni Asır Köşe Yazarı Sezer Altan'a desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi. Sındırgı Yörükleri Derneği Başkanı Turan Akdoğan'ın şiirleri ile renk kattığı etkinlikte Anadolu Mahallesi Muhtarı Hasan Bağcı, Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner, Ferahlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Çolaklar ve M. Akif Mahalle Muhtarı Murat Türkay, milletvekili ve seçkin davetliler bir araya geldi. Yöresel sunumlar da ilgiyle izlendi.

KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Balıkesir Sındırgı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Öztürk "Çok güzel bir etkinlik oldu. Hemşerilerimin katılımı, heyecanı, ilgisi bizleri çok mutlu etmiştir. Bu kültürümüzü yaşatmaya birliğimize kültürümüze sahip çıkacağız. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a, Milletvekilimiz Cemal Bekle'ye, Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı Sezer Altan'a, siyasi parti temsilcilerine, saygıdeğer muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KONUKLARI İKİ AYRI HEYKEL KARŞILAYACAK

BU yıl ilçeye gelenleri yeni yapılan çevre yolunun iki ayrı kavşak noktasına yerleştirilen heykeller karşılayacak. Hastane girişinde Yağcıbedir halısı dokuyan kız ve leylek figürü yer alırken Kocakonak girişine de 1940'lı yıllarda dünyaya nam salmış Kırkpınar başpehlivanlarından Mehmet Ali Yağcı'nın yanında ustası, Kırkpınar'a Sındırgılı olarak nam salmış, hatta mindere Balıkesirli deyince çıkmayan ancak Sındırgılı olarak çağrılınca güreş tutan Şerif Pehlivan yer alıyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "İlçemizin tarihi ve kültürel simgelerini bir bir gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Doğal şehir Sındırgı'nın her bir köşesinde farklı bir hikaye bulunuyor. Bizler de yaptığımız çalışmaların hikayesi olan işler olmasına özen gösteriyoruz. Bu güzellikleri yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı etkinliklerle dolu festivalimize, doğal şehir Sındırgımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.