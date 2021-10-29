Film değil gerçek

Balıkesir'de, Kemal Sunal'ın 'Korkusuz Korkak' filmini akıllara getiren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki çocuğun MR görüntüleri, beyinde damar tıkanıklığı olan başka bir hastanın MR'ı ile karıştı. Gerçek, ailenin başka bir hastaneye gitmesiyle ortaya çıktı. Mağdur Bektaş Bozbey ve ailesi, yaşanan bu hata yüzünden mağduriyetlerini dile getirerek hatayı yapan doktorlardan şikâyetçi oldu.

NÖROLOJİ UZMANI FARK ETTİ

Eylül ayında el titremesi şikâyetiyle Atatürk Şehir Hastanesi'ne giden 17 yaşındaki Bektaş Bozbey'in MR filmleri, başka bir hastanın görüntüleri ile karıştı. 80 yaşlarındaki bir başka hastaya ait olduğu belirlenen görüntülerde ciddi hastalıklar tespit edilmesi sebebiyle Balıkesir Çocuk Nöroloji Doktoru İ.D.Ç'nin isteği üzerine Bektaş Bozbey, Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi. Karışan MR görüntülerinde çocuklarında oldukça tehlikeli bir hastalık olduğu tespit edilmesine rağmen Bektaş Bozbey'in Bursa'ya sevkinin ambulansla yapılmaması, Bozbey ailesi tarafından tepkilere sebep oldu. Kendi imkânları ile Bursa'daki hastaneye giden Bektaş Bozbey ve ailesi, buradaki Çocuk Nöroloji Uzmanı Cengiz Havalı'nın dikkati sayesinde skandal karışıklığı öğrendi. Ciddi bir rahatsızlığı olmadığı ortaya çıkan Bektaş Bozbey'in, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde çekilen MR'ı başka bir hastanınkiyle karıştırılmıştı.

'YA TEDAVİ UYGULANSAYDI'

Baba Halil Bozbey, bu durumun tam bir skandal olduğunu vurgulayarak, "MR görüntülerine bakılarak çocuğuma ya yanlış bir tedavi uygulansaydı? Ya yanlış bir ameliyata alınsaydı? Bunun sorumlusu kim olacaktı? Bir diğer konu ise bizim görüntülerimiz ile karışan röntgenin esas sahibinin kim olduğu. Muhtemelen oğlumun MR görüntüleri de ona verildi ve hastalığını şu anda bilmiyorlar. O kişinin de çok ciddi bir hastalığı var fakat elindeki röntgen görüntüleri oğluma ait olduğundan muhtemelen doktorlar 'herhangi bir sorun bulunmuyor' gibi bir açıklama yapmıştır. Doktorlarla görüştüğümde suçu MR çeken kişilere atıyor. Çocuk Nöroloji doktoru İ.D.Ç'den şikâyetçiyim. Madem oğlumun hastalığı bu kadar ciddi bir durumdaydı, neden bizi ambulansla Bursa'ya göndermedi? Neden bizi kendi halimize bıraktı? Bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.

'3 GÜN SOKAKTA KALDIK'

17 yaşındaki Bektaş Bozbey'inki ile karışan MR görüntülerinin kime ait olduğu henüz bilinmezken baba Halil Bozbey, süreci adli mercilere taşıdı. Yaşananlar sebebiyle 3 gün sokaklarda kaldıklarını ve farklı bir şehirde mağdur olduklarını belirten Halil Bozbey, yaşanan skandalı Korkusuz Korkak filmine benzetti.

'YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

YAŞANILAN film gibi olayı yargıya taşımak için sürecin başladığını belirten avukat Muharrem Saygı, müvekkilinin oğlunun MR raporlarında gerçekleşen karışıklığın ardından ailenin yaşadığı korku, panik ve üzüntünün söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Konuyla ilgili gerekli yasal işlemlerin yakından takipçisi olacağız" diye konuştu.

UNUTULMAZ 'MÜLAYİM' KARAKTERİ

KORKUSUZ Korkak filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Mülayim karakteri, ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Doktor 6 ay sonra öleceğini söyleyerek, son günlerini dilediği gibi yaşamasını tavsiye eder. Ölmek için 6 ay beklemeye sabredemeyen Mülayim, kendisini öldürmek üzere kiralık katil tutar. Mülayim bu sırada aslında gayet sağlıklı olduğunu, doktorun bir hata yaptığını öğrenir.

SUAT SALGIN