Sahte doktoru ‘polis hastası’ paketledi!

Balıkesir'de kendisini eczacı ve psikiyatri uzmanı olarak tanıtan, internet üzerinden sözde psikiyatrik teşhis ve tedavi yapmak suretiyle yüzlerce vatandaşı dolandıran Mahmut Can Karaahmetli, Ayvalık'ta yakalandı. İzmir, Antalya, Sakarya ve İstanbul illerinden toplamda 8 farklı dolandırıcılık olaylarından aranan lüks düşkünü zanlının, paraları Ayvalık'taki sözde ofisinde çalıştırdığı K.U. isimli kadının hesabına yatırttığı ortaya çıktı.



DİSTRİBÜTÖRLÜK VAAT ETMİŞ

Karaahmetli'nin ayrıca İstanbul'dan H.Y.K isimli mağdur kadını da internet üzerinden tanıştıktan sonra ürettiği ilaçların sözde Ege bölgesi distribütörlüğünü verme vaadi ile 160 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.



GENÇ BİR KADIN ŞİKAYET ETTİ

SKANDALI, Ayvalık'ta polise başvuran genç bir kadının şikayeti ortaya çıkardı. Lüks mekanlarda vakit geçirdiği belirlenen sahte psikiyatrinin yerini tespit eden polis, operasyon için düğmeye bastı. Hasta kılığında buluşma yeri ayarlayan polis, sahte psikiyatriste suçüstü yaptı.

FATİH ŞENDİL