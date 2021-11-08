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Haberler Balıkesir Sahte doktoru ‘polis hastası’ paketledi!

Sahte doktoru ‘polis hastası’ paketledi!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kendisini psikiyatri uzmanı olarak tanıtarak insanları dolandıran Mahmut Can Karaahmetli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Sözde hasta olarak zanlıyı arayan polis ekipleri, belirlenen buluşma yerinde operasyonu sonlandırdı

Sahte doktoru ‘polis hastası’ paketledi!

8.11.2021

Balıkesir'de kendisini eczacı ve psikiyatri uzmanı olarak tanıtan, internet üzerinden sözde psikiyatrik teşhis ve tedavi yapmak suretiyle yüzlerce vatandaşı dolandıran Mahmut Can Karaahmetli, Ayvalık'ta yakalandı. İzmir, Antalya, Sakarya ve İstanbul illerinden toplamda 8 farklı dolandırıcılık olaylarından aranan lüks düşkünü zanlının, paraları Ayvalık'taki sözde ofisinde çalıştırdığı K.U. isimli kadının hesabına yatırttığı ortaya çıktı.

DİSTRİBÜTÖRLÜK VAAT ETMİŞ
Karaahmetli'nin ayrıca İstanbul'dan H.Y.K isimli mağdur kadını da internet üzerinden tanıştıktan sonra ürettiği ilaçların sözde Ege bölgesi distribütörlüğünü verme vaadi ile 160 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

GENÇ BİR KADIN ŞİKAYET ETTİ
SKANDALI, Ayvalık'ta polise başvuran genç bir kadının şikayeti ortaya çıkardı. Lüks mekanlarda vakit geçirdiği belirlenen sahte psikiyatrinin yerini tespit eden polis, operasyon için düğmeye bastı. Hasta kılığında buluşma yeri ayarlayan polis, sahte psikiyatriste suçüstü yaptı.

FATİH ŞENDİL

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