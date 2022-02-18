Cunda görenleri hayran bırakıyor

Ayvalık Adaları'nın 22'si arasından en büyüğü olan Cunda, 18. yüzyıl nostaljisinin yaşattığı farklı ortamıyla herkesin büyülenerek ve hayranlıkla gezdiği bir ada.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Ayvalık ile kara bağlantısının bulunması ulaşımı kolaylaştırıyor. Ayvalık'tan kalkan tur tekneleri koylardaki tüm adaların gezilmesine olanak sağlıyor. Cunda'nın Arnavut kaldırımlı sokaklarını hiç atlamadan karış karış dolaşmak çok keyifli. Rum evlerini, begonvilli, incir kokan bahçeleri, rangarenk sardunyaları, geçmişten günümüze uzanan çizgilerini doyasıya özümsenebilir. Ülkemizin önde gelen turizin merkezlerinden olan Ayvalık ve Cunda Adası, dillere destan güzelliğiyle çok sayıda kitaba, şiire, filme konu oldu.