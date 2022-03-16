Görevini yapmayan doktora başhekim tepkisi

Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ile grevdeki doktorlar arasında tartışma çıktı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sağlıkta şiddet yasasının getirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, 14 Mart Tıp Bayramı'ndan başlayarak 3 gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında grev kararı aldı.

İddiaya göre Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli, grev yapan doktorların dinlenme odasına gelerek, acil serviste hastalar bulunduğunu söyleyip doktorların görevleri başına dönmesini istedi. Doktorlar ise başhekime, "Burası bizim dinlenme yerimiz. Buraya girerek bize bu şekilde hitap etmeye hakkınız yok" diye konuştu.

ACİLDE GREV OLMAZ

Bunun üzerine Şenveli, acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyledi. Başhekimle beraber odaya gelen Başhemşire de "Serviste bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş. Hasta mağduriyeti yaşandığıyla ilgili bize şikayet geldi" deyince, grevdeki doktor, "Ben odamdan çıkmıyorum" sözleriyle görevini yapmayı reddetti. Bunun ardından Başhekim Şenveli, "Acil hekiminin yoğun bakımların grevi olmaz" diye konuştu. Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

MAĞDURİYETİ KAMERAYA KAYDETTİLER

İSTANBUL Küçükçekmece Gültepe Sağlık Ocağı'nda da hastalar, doktorların greve gitmesi nedeniyle mağdur oldu. Mağduriyet anları, genç bir kız tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Kayıt alan genç kız, "MHRS'den randevu aldığımız halde Doktor Muhammet Bey ve diğerleri gelmiyor" ifadelerini kullanırken "Ne var lan" diye bağıran doktorun sesi arkadan geldi. Hastanın "Bağırma bana" demesine rağmen sesini yükseltmeye devam eden doktor, hastayı yaka paça dışarı attı.

SUAT SALGIN