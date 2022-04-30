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Haberler Balıkesir Balıkesir'de tatil trafiği başladı!

Balıkesir'de tatil trafiği başladı!

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram trafiği de tatil bölgelerinde başladı. Tatilini Balıkesir'de geçirmek isteyenler yola çıktı. Özellikle Edremit Körfezi’nde trafik yoğunluğu artmaya başladı.

İHA

30.04.2022, 08:40

Balıkesir’de tatil trafiği başladı!

Trafikte bayram yoğunluğunun yaşandığı ilk saatlerde denetimlere katılan Vali Şıldak vatandaşları trafikte daha dikkatli olmaya davet etti.
Trafik denetimleri için durdurulan araçlarda vatandaşlar ile sohbet eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak bir kaza yaşamadan sağlıklı, emniyetli bir şekilde trafikte yol almalarını sağlamayı, onlara uyarıda bulunmayı, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Bu kampanyalarda kullanılan sloganlarda 'Trafikte her yıl daha iyiye', 'Kırmızı düdük', 'Kemerim hep aklımda', 'Yayalar kırmızı çizgimiz', 'Yol ver hayata', 'Bir hareketin bakar hayata' ve bugün de vatandaşlarımıza 'Bayramım kemerli olsun' diyoruz. Edremit girişinde Balıkesir-İzmir-Edremit üzerinden Çanakkale'ye transit akışı sağlayan bu yoğunlukta çok sayıda aracı durdurarak onlara bilgilendirmede bulunduk" dedi.

Trafik yoğunluğuna dikkat çeken Vali Şıldak, "Yoğun bir trafik olacak. Havaların ısınmasıyla erken bir yaz tatili moduna girdi insanlarımız. Lütfen emniyet kemerimizi takalım, arka koltukta bulunan yolcularımız için de muhakkak emniyet kemeri takalım. 12 yaşından küçük çocukları kesinlikle ön koltukta bulundurmayalım, bebek konumundaki çocuklarımızı da bebek koltuğunda emniyetli bir şekilde taşıyalım" dedi.

Vali Şıldak ve beraberindekiler durdurulan otomobilde bulunanların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Araçlardaki çocuklara da oyuncak hediye edildi.

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