Uyuşturucu baronu İzmir’de yakalandı!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 aydır İstanbul, İzmir ve Muğla'da aradıkları uluslararası zehir şebekesinin Türkiye baronu Mahsun Ay'ı İzmir'de yakaladı. Mahsun Ay'ın yanında aynı zamanda şebeke üyesi olan sevgilisi Sunay Epöz'ün de bulunduğu, ikilinin Balçova'da 5 yıldızlı otelden çıkarken gözaltına alındıkları öğrenildi.

Sorgulanmak üzere Ayvalık'a götürülen uyuşturucu baronu Mahsun Ay'ın elebaşı olduğu örgütün, Ayvalık Maden Adası yakınlarında batan Vedat Reis- 47 isimli tekneden 1 ton 900 kilogram skunk maddesinin denize yayılmasından ve Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirlendi. Mahsun Ay'ın aynı zamanda kasten öldürme suçundan da arandığı ortaya çıktı.

EGE SAHİLİNİ KULLANIYORDU

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Ay grubu" olarak bilinen şüphelilerin yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 18 ay süren çalışmanın ardından Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ZORLUK ÇIKARMAK İSTEDİ

Balçova'daki 5 yıldızlı otelden sevgilisi ile İzmir'deki evine geçmek üzere lüks aracına binerken yakalanan Mahsun Ay, kendisini yakalayan polislere zorluk çıkarmak istedi. Ancak yol tedbiri ve çevre güvenliği konusunda kusursuz bir hazırlık yapan ekipler, baron ve sevglisini doktor raporlarını aldıktan sonra zırhlı araçla Balıkesir'in Ayvalık ilçesine götürdü.

LÜKS DÜSKÜNÜ

MAHSUN Ay'ın ailesinin Ayvalık'ta yaşadığı ve kendisinin de lüks düşkünü olduğu öğrenildi. İzmir, Ayvalık, Muğla ve İstanbul'da oldukça lüks villalara sahip olduğu belirlenen Ay'ın, lüks otomobil düşkünü olduğu da öğrenildi.

FATİH ŞENDİL