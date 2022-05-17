“Suçu ağabeyine at, kurtul” teklifi

B alıkesir Savaştepe'de 2006'da okula gitmek için evden çıktıktan sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ile Tuğçe Yıldırım'ın (10) katil zanlılarının 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı karar duruşması öncesi büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Kuzenlerin avukatı İbrahim Erenci'nin Honaz'daki cezaevinde ziyaret ettiği sanık Ayhan Yakar'a suçu ağabeyine atmasını teklif ettiği ortaya çıktı.

Skandal olayın duyulmasının ardından Yakar kardeşler, avukatları Kemal Bilir aracılığıyla kendilerine ahlaksız teklifte bulunan İbrahim Erenci ve beraberindeki avukat ile cezaevinde görevli 4 gardiyan hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 SANIK BERAAT ETMİŞTİ

Balıkesir Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın son duruşmasında karar açıklanmıştı.

Mahkeme, sanıklardan Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar'ı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Yakar kardeşlerin cezaları, iyi hal indirimi uygulanarak 2'şer kez müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Diğer 2 sanık ise beraat etmişti.

KARARDAN BİR GÜN ÖNCE

Yeni Asır dava ile ilgili ilginç bir detaya ulaştı. Öldürülen kuzenlerin avukatı İbrahim Erenci'nin davadan bir gün önce Denizli'nin Honaz ilçesine giderek sanık Ayhan Yakar'ı cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı. Cezaevi müdürünün görüşeceği belirtilerek koğuştan çıkarılan Ayhan Yakar'ın son anda avukat görüşme odasına götürülerek İbrahim Erenci ile görüştürüldüğü iddia edildi. Rızası dışında gerçekleştirilen o görüşmede avukat Erenci'nin Ayhan Yakar'a suçu ağabeyinin üstüne atarsa kurtulacağının söylediğini iddia ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yakar kardeşlerin avukatları Kemal Bilir tarafından yapılan suç duyusuru ardından, savcılık makamının durumu incelediği, avukat Erenci ve o gün görev yapan ve Ayhan Yakar'ı müdürle görüşeceksin yalanı ile koğuştan dışarı çıkaran gardiyanlar hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL