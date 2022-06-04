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Haberler Balıkesir Huzur operasyonundan cephanelik çıktı!

Huzur operasyonundan cephanelik çıktı!

4.6.2022

Huzur operasyonundan cephanelik çıktı!

BALIKESİR'İN 20 ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 62 kişi gözaltına alınırken, 15 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut ve Susurluk'ta çalışmalar yaparak, çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı.

ÇOĞU RUHSATSIZ
Aramalar neticesinde, 5 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 60 fişek, kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 8 kartuş ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise Altıeylül, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, Karesi ve Savaştepe'de yaptığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği elde edildi. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ

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