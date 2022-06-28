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Haberler Balıkesir Marmara’ya kestane avcısı tehdidi

Marmara’ya kestane avcısı tehdidi

28.6.2022

Marmara’ya kestane avcısı tehdidi
BALIKESİR'DE Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde yapılan kaçak denizkestanesi avcılığının deniz ekosistemine ciddi zararlar vereceğini söyledi. Denizkestanelerinin 'makrofit' adı verilen deniz dibindeki bitkilerin artışını kontrol altında tuttuğunu belirten Sarı, kaçak denizkestanesi avcılığı nedeniyle makrofitlerin hızla çoğalacağını ve oksijensiz alanlar oluşacağını, bunun da deniz altındaki hayatı yok edeceğini kaydetti. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ
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