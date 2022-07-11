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Haberler Balıkesir Balıkesir’de korkunç kaza! Ölüm tatil yolunda yakaladı

Balıkesir’de korkunç kaza! Ölüm tatil yolunda yakaladı

Ayvalık'a gitmek üzere yola çıkan arkadaş grubunun aracı, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir batı gişeleri yakınında bariyerlere çarptı. Taklalar atarak karşı şeride geçen araçta 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA

11.07.2022, 08:35 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022, 09:14

Balıkesir’de korkunç kaza! Ölüm tatil yolunda yakaladı

Kaza gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Balıkesir'in Erdek ilçesinde tatil için Ayvalık'a gitmek üzere arkadaş grubu 3 ayrı otomobille, İstanbul-İzmir otoyoluna girdi. Mehmet Ç. (26) idaresindeki 10 SJ 379 plakalı otomobile, arkadaşlarının iddiasına göre başka bir otomobil sağ tarafından çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan otomobil karşı şeride geçerek yaklaşık 75 metre sürüklendi. Diğer sürücüler tarafından polis jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30) ve Berkay Deniz'in (24) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ç. (26) ve Serhat Acar ise ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafında olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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