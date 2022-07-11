Ailesi için kanseri yenen anne kazada can verdi

İzmir Urla'da bayram ziyareti gerçekleştiren Akşit ailesi, Karaburun'daki yazlıklarına gitmek için yola çıktı. Ege Üniversitesi'nde elektrik teknisyeni olan baba Can Akşit, eşi Emine Akşit (36) ve iki çocuğu ile birlikte akşam üstü sakin bir yolculuk yaparken, bir anda karşılarına çıkan O.A'nın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.





YAŞAM SAVAŞI VERİYORLAR

Büyük bir gürültü sonrası olay yerinde iki otomobil de hurda yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda otomobillerden çıkarılan 7 kişiden, Can Akşit'in aracında bulunan anne Emine Akşit'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Can Akşit, kızı Berra (9), oğlu Ahmet Salih (4) ile hatalı sollama yaptığı ileri sürülen O. A. ve aynı araçta bulunan, Z.A. ve R.A. yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Baba Akşit ve çocuklarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Ablasını kaybeden Sümeyyi Nur Yılmaz, O.A'dan şikayetçi olacağını söyledi.

AİLESİ İÇİN SAVAŞIYORDU

Ablası Emine Akşit ile bayramlaştıktan 1 saat sonra kara haberi alan Sümeyyi Nur Yılmaz, büyük bir acı yaşadı. Ablasının yaklaşık iki yıl kanser tedavisi gördüğünü söyleyen Yılmaz, "Ablam bu hastalığı ailesi için yenmeye ant içmişti. 'Bu kanser beni alt edemeyecek' derdi hep. Uzun bir mücadelenin ardından kanseri yendi ama trafik canavarına yenildi" dedi. Ablam ölümcül hastalığın pençesinden daha yeni kurtulduğunu dile getiren Yılmaz, "Tam kurtuldu sevindik derken, hatalı sollama yapan bir sürücünün kurbanı oldu. Onun canını aldı. Bu kişiden sonuna kadar davacı ve şikayetçi olacağım" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL