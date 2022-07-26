Balıkesir hazır olsun! Deprem bu sefer "geliyorum" dedi

Ahmet Yakut, "Uzun zamandır susmuş ve yeniden canlanmış bir fayı inceledim diyebilirim bugün. Sarıköy fayı, Sarıköy'ün kuzeydoğusundan Çanakkale'nin Çan ilçesine uzanan yaklaşık 60 kilometrelik bir fay hattı. Bu fay en son 1983 yılında 5.9 ve 6.1 arasında deprem üretmiş. O tarihte Biga Depremi olarak geçiyor. Daha sonra ise bir deprem yapmamış. 60 kilometrelik bir fayın canlanması 4.6'lık öncü bir şok olabilir. Çan-Yenice hattı en sonra 1953'de 7.2'lik depremden sonra susmuştu. O fayın değil ama bu Sarıköy fayının daha çok tehlike arz ettiğini görmekteyim. Bu fay 4.1 ile 5.1 arasında normal depremler üretebilir ama 6.3 ve 6.4'lük depremleri de bu fayın üzerinde görebiliriz" dedi.