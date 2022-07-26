Balıkesir hazır olsun! Deprem bu sefer "geliyorum" dedi

YAPI STOKUNA DİKKAT
Ahmet Yakut, incelemelerinin ardından yaptığı açıklama ile hissedilen depremlerin devam edebileceğini aktarırken, yapı stokunu gündeme taşıdı. Yakut, "Bölgeyi iyi incelemek lazım. Yapı stokunu konuşmak lazım. Yapılar genelde eski. Burada 5.5 değerindeki bir deprem bile binalara önemli derecede zarar verecek sonuçlar çıkartır. 6 ve 6.5'lik depremlere ne kadar hazırız biraz da onu sormak lazım. Balıkesir'in kuzeyi yani bizim de şu an bulunduğumuz bölgede iyice bir sıkışma var. Sarıköy fayı olsun, Biga-Yenice fayı olsun, Çanakkale Ayvacık'ı da saymak lazım. Özellikle Sarıköy fayı, fazla da uzak değil, konuşulacak yerler arasında. Dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.